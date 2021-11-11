В Европейском суде по правам человека уже более 5 тысяч жалоб из-за конфликта на Донбассе

В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) сегодня находятся до 5 тысяч индивидуальных жалоб от украинцев, пострадавших вследствие вооруженного конфликта на Донбассе и агрессии России. Эти жалобы адресованы и Украине, и России, отметила представительница офиса Совета Европы в Украине Анна Христова. Жалобы касаются утраченного имущества, разрушенного жилья и так далее.



«ЕСПЧ отложил рассмотрение индивидуальных дел до решения межгосударственного дела, в котором он определит юрисдикцию, как она разделена на временно оккупированной территории», – рассказала Христова на обсуждении Стратегии интеграции внутренне перемещенных лиц 11 ноября.

Она отметила, что Украина пытается соответствовать базовым стандартам Совета Европы и ООН на уровне национального законодательства. И если это произойдет полноценно, Украина сможет защитить себя от решений ЕСПЧ не в ее пользу.