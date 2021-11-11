Верховный Суд признал законным создание военно-гражданской администрации в Славянске

Сегодня Кассационный административный суд Верховного Суда рассмотрел дело об обжаловании образования военно-гражданской администрации в Славянске, сообщает пресс-служба ВС.



Иск в суд подала Донецкая региональная организация политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», которая просила признать противоправным и недействительным указ президента Украины от 26 мая № 210/2021 «Об образовании военно-гражданской администрации», согласно которому была создана Славянская городская военно-гражданская администрация Краматорского района Донецкой области.



Суд отказал в удовлетворении иска.



«С решением Верховного Суда от 11 ноября 2021 года по делу № 9901/252/21 (административное производство № П/9901/252/21) можно будет ознакомиться в Едином государственном реестре судебных решений», — добавили в пресс-службе суда.