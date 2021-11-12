Президент Владимир Зеленский поблагодарил Палату представителей США за включение в закон о расходах на нужды безопасности в 2022 году (National Defense Appropriation Act, NDAA) поправок, которые будут противодействовать реализации проекта газопровода «Северный поток — 2», и выразил надежду на их поддержку американским Сенатом.



«Газовый шантаж Европы должен прекратиться навсегда. Мы благодарны Палате представителей США за включение в NDAA поправки, которая остановит "Северный поток — 2". Обращаемся ко всем друзьям Украины и Европейского Союза в Сенате США по поддержке такой нормы и на уровне Сената», — написал Зеленский в Twitter.

Газовий шантаж Європи має припинитися назавжди. Ми вдячні Палаті представників за включення до #NDAA поправки, яка зупинить «Північний потік – 2». Звертаємось до всіх друзів та у Сенаті США щодо підтримки такої норми й на рівні Сенату. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 12, 2021

«Северный поток — 2» проходит по дну Балтийского моря из России в Германию в обход Украины, Польши, Беларуси и других транзитных государств.



В случае запуска «Северного потока — 2» Украина рискует потерять порядка 2 миллиардов долларов от транзита российского газа в Европу. Действующее соглашение на транзит заканчивается в 2024 году.



Для начала работы газопровода его еще необходимо сертифицировать. При этом европейское законодательство запрещает поставщику газа владеть трубопроводами и монопольно поставлять по ним газ. Таким образом, российский «Газпром» будет ограничен в доступе к газопроводу. По мнению экспертов, эти правила будут стоить «Северному потоку – 2» дополнительных времени и денег, но не остановят его запуск.