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В колонии «ДНР» в Макеевке умер один из незаконно удерживаемых пленных

12 ноября 2021, 15:39

В колонии «ДНР» в Макеевке умер один из незаконно удерживаемых пленных

В колонии группировки «ДНР» в оккупированной Макеевке скончался пленный Руслан Макарец, которого приговорили за «шпионаж». Об этом сообщила советница главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Гайдэ Ризаева в Facebook.

«Пленным, который умер вчера в Макеевской ИК-32 так называемой "ДНР", является Руслан Макарец, ранее приговоренный по "законодательству" так называемой "ДНР" к 13 годам лишения свободы по статьям "измена Родине" и "шпионаж" в пользу украинских спецслужб», — написала Ризаева.

По ее словам, информация об этом поступила из нескольких источников, причина смерти пока неизвестна.

«Умер либо убили — неизвестно, так как информация противоречивая. Есть данные, что "помогли умереть", но также имеются данные, что лопнул тромб. В колонии на данный момент проверка. Все бараки на вход и выход закрыты. Фактом остается одно — умер наш военнопленный», — подчеркнула Ризаева.

 

По информации «МГБ ДНР», житель Горловки Руслан Макарец с февраля 2017 года по май 2018 года проходил службу в инженерно-саперной роте одной из частей «Народной милиции ДНР» в должности водителя. После увольнения, в августе 2018 года, Макарец выехал на подконтрольную Украине территорию по программе СБУ «Тебя ждут дома». Там якобы он был завербован украинской спецслужбой.

В марте 2019 года Макарец вернулся ОРДО и был задержан «МГБ». В апреле того же года «Верховный суд ДНР» приговорил его к 13 годам колонии за «госизмену».

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