В Мариуполе вакцинированным от COVID-19 ветеранам будут выдавать продуктовые наборы

В Мариуполе пожилых жителей города решили мотивировать к вакцинации от коронавируса выдачей продуктовых наборов. Об этом заявил городской голова Вадим Бойченко, передает «Вечерний Мариуполь».



«Мы приняли решение на уровне городского совета, исполнительной власти, что мы вместе поддержим наших уважаемых ветеранов. Те кто вакцинировались, — получат продуктовую корзину, как благодарность за их ответственную позицию», — сказал Бойченко.



Мэр отметил, что городская власть надеется таким образом стимулировать пожилых людей вакцинироваться от коронавируса.

С 15 ноября в Мариуполе отменили бесплатный проезд для невакцинированных пенсионеров в городском транспорте.