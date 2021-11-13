Жилье для переселенцев: Что в Донецкой области уже сделано

Главной проблемой переселенцев на подконтрольной территории Донецкой области остается потребность в собственном жилье. Об этом заявила заместительница председателя Донецкой облгосадминистрации Юлия Костюнина.



Она отметила, что в течение 2018—2021 годов область получила из государственного бюджета около 125 миллионов гривен денежной компенсации на жилье внутренне перемещенным лицам, защищавшим независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Выделенная субвенция позволила 105 семьям военнослужащих-переселенцев купить собственное жилье.



Компенсацию за разрушенное жилье из государственного бюджета уже получили 315 пострадавших на сумму 77,6 миллионов гривен.



Благодаря совместному финансированию из государственного и местных бюджетов с 2018 года по настоящее время Донецкая область закупила в коммунальную собственность 284 квартиры для временного пользования переселенцам. Планируется приобрести еще 22 квартиры.



В прошлом году из областного бюджета было выделено почти 7 миллионов гривен на ремонт пустых квартир для переселенцев-участников антитеррористической операции/операции Объединенных сил.



За счет денег областного бюджета сейчас стоят 12-этажный жилой дом для внутренне перемещенных лиц, общая стоимость которого составляет 195,4 миллионов гривен.



Кроме этого в области функционируют 40 мест компактного проживания переселенцев, в которых зарегистрировано около 1,9 тысяч человек. Ежегодно из областного бюджета направляется 13-15,5 миллионов гривен на компенсацию расходов на проживание этих людей.



В Мариуполе и Краматорске в 2015-2018 годах при поддержке европейских доноров отремонтировано 4 общежития, где живут более 200 переселенцев. За счет средств Европейского инвестиционного банка продолжаются работы по капитальному ремонту 13 общежитий, в которых будут проживать около тысячи переселенцев.



Костюнина считает, что одним из путей обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц могут быть низкопроцентные кредиты.



«Это будет способствовать привлечению инвестиций в сферу строительства, увеличению объемов строительства жилья и рабочих мест для внутренне перемещенных лиц», – сказала замглавы области.