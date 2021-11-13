Боевики на Донбассе снова использовали беспилотник для атаки на позиции ВСУ

С начала суток незаконные вооруженные формирования на Донбассе 5 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе один раз — с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Украинские позиции обстреляли возле Троицкого, Гнутово, Катериновки. Боевики открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.



В районе поселка Чермалык НВФ сбросили на позиции украинских военных осколочную гранату ВОГ-17 с беспилотного летательного аппарата.



В направлении Золотого-4 боевики совершили обстрел из запрещенных минометов калибра 82 мм.



«Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет», — уточнили в штабе ООС.

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