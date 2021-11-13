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На Донбассе ранен украинский военный

13 ноября 2021, 19:30

На Донбассе ранен украинский военный

Вечером в субботу незаконные вооруженные формирования обстреляли позиции ВСУ в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» на Донбассе, ранен один украинский военный.

«В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего — удовлетворительное», — говорится в сообщении ОТГ «Восток».

Также отмечается, что украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.

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