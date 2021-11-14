Боевики обстреляли санитарные автомобили ВСУ, есть раненный

На Донбассе в результате обстрелов со стороны боевиков в ночь на воскресенье, 14 ноября, водитель-санитар получил тяжелое ранение. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



Боевики открыли огонь в направлении Невельского из минометов калибра 120-мм. В результате обстрела водитель-санитар получил ранения. Повреждены два санитарных автомобиля.



«Воину оказана домедицинская помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья — тяжелое», — говорится в утренней сводке.



За прошедшие сутки, 13 ноября, зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня, в результате чего был ранен военнослужащий.