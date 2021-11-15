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Кабмин увеличил субсидии на отопление жителям прифронтовых районов Донбасса

15 ноября 2021, 15:45

Кабмин увеличил субсидии на отопление жителям прифронтовых районов Донбасса

Кабинет министров одобрил увеличение жилищных субсидий в отопительный сезон для жителей районов Донецкой и Луганской областей, прилегающих к линии соприкосновения. Об этом сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

«Сегодня правительство приняло важное постановление в интересах жителей районов Донецкой и Луганской областей, прилегающих к временно оккупированным территориям. Проблема в том, что местные жители на линии столкновения вынужденно используют бытовые электроприборы для обогрева своих жилых помещений, потому что их дома остались без теплоснабжения и газоснабжения в результате боевых действий. То есть, эти домохозяйства вынуждены тратить больше денег на оплату электроэнергии», — отметила министр.

По словам Верещук, правительство изменило порядок начисления жилищных субсидий в отопительный сезон так, чтобы увеличить их размер для этих людей.

Она отметила, что около 12 тысяч домохозяйств могут получить субсидию в среднем на сумму 2,5 тысячи гривен. Увеличение начислений профинансируют из бюджетной программы Минсоцполитики.

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