Франция и Германия обещают демотивировать Россию от агрессии против Украины — глава МИД

Франция и Германия обещали донести до Российской Федерации тяжесть последствий для нее в случае военной агрессии против Украины. Об этом заявил на брифинге в Брюсселе министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.



Он рассказал, что на встрече с главами МИД Германии и Франции Хайко Маасом и Жан-Ивом ле Дрианом обсуждалась ситуация с безопасностью вокруг Украины и на оккупированных территориях.



«Франция и Германия заверили меня, что в случае, если Россия решится на широкомасштабную военную операцию против Украины, то это будет иметь для нее чрезвычайно тяжелые последствия. Мы договорились, что будет проведена соответствующая коммуникация с Российской Федерацией, чтобы демотивировать ее от любых агрессивных действий», — сказал Кулеба.



Он отметил, что это подразумевает не только политическую коммуникацию.



«Это и осознание Россией очень конкретных последствий для ее, в том числе экономики, в случае агрессивных действий против нашего государства», — добавил глава МИД Украины.