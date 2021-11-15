Кулеба: Указ Путина о товарах из ОРДЛО противоречит букве и духу Минских договоренностей

Указ президента РФ Владимира Путина об упрощении допуска товаров из отдельных районов Донецкой и Луганской областей на российский рынок противоречит Минским договоренностям. Об этом заявил на брифинге в Брюсселе министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.



Он сообщил, что на встрече с главами МИД Германии и Франции Хайко Маасом и Жан-Ивом ле Дрианом проинформировал их о новом указе Путина.



«По сути [указ] говорит о дальнейшей экономической интеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей, временно оккупированных территорий Украины с экономикой Российской Федерации», — отметил Кулеба.



По его словам, Украина ждет от ЕС соответствующей реакции.



«Мы ожидаем осуждения этого указа, потому он явно противоречит букве и духу Минских договоренностей», — подчеркнул глава украинского МИД.

Президент России Владимир Путин подписал указ «Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины». Путин поручил правительству в месячный срок принять ряд мер, смягчающих условия для допуска на российские рынки товаров, изготовленных в ОРДЛО. Речь идет в том числе об участии таких товаров в госзакупках наравне с российскими.