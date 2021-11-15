О последствиях нового нападения на Украину предупредили Россию Германия и Франция

Министры иностранных дел Германии и Франции выступили с совместным заявлением после встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.



В опубликованном тексте заявления говорится, что Германия и Франция твердо поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.



«На фоне возобновившихся опасений по поводу передвижения российских войск и материальных средств вблизи Украины мы призываем Россию проявлять сдержанность и предоставлять прозрачную информацию о своих военных действиях. Любая новая попытка подорвать территориальную целостность Украины будет иметь ужасные последствия», — подчеркивают главы МИД Франции и Германии.



В то же время они призывают Украину «сохранять рассудительность». Отмечается, что весной 2021 года Украина внесла значительный вклад в деэскалацию ситуации, несмотря на агрессивную российскую риторику и несмотря на то, что Россия не предоставила прозрачную информацию в соответствии со своими международными обязательствами.



Кроме того, министры подчеркнули озабоченность ухудшением гуманитарной ситуации и ситуации с безопасностью на Донбассе. Украину также просят продолжать полное выполнение минских договоренностей и сохранять полную приверженность переговорам в Нормандском формате.



«Мы по-прежнему привержены урегулированию конфликта на основе минских договоренностей. Мы сожалеем о том, что Россия неоднократно отказывалась встретиться на уровне министров иностранных дел в Нормандском формате, и еще раз выражаем нашу готовность к скорейшей встрече и к конструктивному и предметному обмену. Мы повторяем наш призыв к России сделать то же самое для достижения прочного мира на Донбассе», — говорится в заявлении.