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О последствиях нового нападения на Украину предупредили Россию Германия и Франция

15 ноября 2021, 20:19

О последствиях нового нападения на Украину предупредили Россию Германия и Франция

Министры иностранных дел Германии и Франции выступили с совместным заявлением после встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

В опубликованном тексте заявления говорится, что Германия и Франция твердо поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

«На фоне возобновившихся опасений по поводу передвижения российских войск и материальных средств вблизи Украины мы призываем Россию проявлять сдержанность и предоставлять прозрачную информацию о своих военных действиях. Любая новая попытка подорвать территориальную целостность Украины будет иметь ужасные последствия», — подчеркивают главы МИД Франции и Германии.

В то же время они призывают Украину «сохранять рассудительность». Отмечается, что весной 2021 года Украина внесла значительный вклад в деэскалацию ситуации, несмотря на агрессивную российскую риторику и несмотря на то, что Россия не предоставила прозрачную информацию в соответствии со своими международными обязательствами.

Кроме того, министры подчеркнули озабоченность ухудшением гуманитарной ситуации и ситуации с безопасностью на Донбассе. Украину также просят продолжать полное выполнение минских договоренностей и сохранять полную приверженность переговорам в Нормандском формате.

«Мы по-прежнему привержены урегулированию конфликта на основе минских договоренностей. Мы сожалеем о том, что Россия неоднократно отказывалась встретиться на уровне министров иностранных дел в Нормандском формате, и еще раз выражаем нашу готовность к скорейшей встрече и к конструктивному и предметному обмену. Мы повторяем наш призыв к России сделать то же самое для достижения прочного мира на Донбассе», — говорится в заявлении.

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