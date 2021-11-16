Украинские военные сбили российский «Орлан-10» на Донбассе

В районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе украинские военнослужащие заглушили сигнал беспилотника, который прилетел с неподконтрольной территории.



По данным штаба ООС, им оказался БПЛА, принадлежащий российскому многоцелевому беспилотному авиационному комплексу «Орлан-10», который предназначен для ведения разведки и корректировки огня артиллерии.



«"Орлан-10" производит российское ООО "Специальный технологический центр" в Санкт-Петербурге и этот комплекс стоит исключительно на вооружении ВС Российской Федерации. Крылатый трофей является безоговорочным доказательством и документальным подтверждением присутствия российских войск, вооружения и техники на территории Украины», – резюмировали украинские военные.