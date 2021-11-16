Шон Пенн тайно прилетел в Украину и отправится на Донбасс

Голливудский актер, режиссер и продюсер Шон Пенн впервые прибыл в Украину. Об этом сообщает ТСН.



По данным журналистов, Пенн планирует снимать в Украине документальное кино. Съемки засекречены, а героев интервью просят сохранять конфиденциальность. Режиссера заметили на улице Институтской в Киеве, где он брал интервью на месте расстрелов Небесной сотни.



Пенн также планирует отправиться в зону боевых действий на Донбассе. Источники ТСН сообщают, что 17 ноября актера отвезут в Мариуполь в Донецкой области.

Шон Пенн — обладатель двух премий «Оскар» за главные роли в фильмах «Харви Милк» (2008) и «Таинственныя река» (2003), Золотого глобуса, Каннской пальмовой ветви и многих других наград.