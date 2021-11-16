В Марьинке в результате обстрела разрушен жилой дом

Жилой дом был разрушен в результате обстрела Марьинки в Донецкой области утром 16 ноября. Об этом сообщает украинская сторона СЦКК.



Обстрел продолжался с 07:50 до 08:20 с применением минометов калибра 82 мм, зафиксировано попадание 13 мин. В результате обстрела разрушен жилой дом и прилегающая территория.



«Расстояние зоны попаданий от фактической линии разграничения сторон составляет около 600 метров, что свидетельствует об умышленном обстреле вооруженными формированиями РФ жилой застройки», — заявляют в СЦКК.



По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 438 УК (Нарушение законов и обычаев войны), материалы переданы Донецкой областной прокуратуре.



В СЦКК отмечают увеличение численности обстрелов населенных пунктов на подконтрольной властям территории. Так, в сентябре боевиками было произведено семь обстрелов, в октябре — девять, а в текущем месяце, по состоянию на 16 ноября, было зафиксировано уже восемь обстрелов.

16 ноября штаб зафиксировал 9 нарушений режима прекращения огня на Донбассе, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.. Украинский военнослужащий получил ранение.