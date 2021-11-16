Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Тысячу гривен смогут получить все вакцинированные от ковида независимо от даты прививки

16 ноября 2021, 22:39

Тысячу гривен смогут получить все вакцинированные от ковида независимо от даты прививки

Тысячу гривен смогут получить все украинцы, которые уже полностью вакцинировались, а также те, кто получит обе прививки в будущем. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в эфире телеканала «Дом».

«Получат и те, кто до 19 декабря [вакцинировался] и те, кто после. Все, у кого в Дие или бумажный, или в системе здравоохранения, будет сертификат о полной вакцинации от коронавируса», — рассказал он.

Никифоров отметил, что данная услуга является еще одним способом приучить украинцев к цифровизации. При этом получить выплату можно будет и при наличии бумажного подтверждения о вакцинации, данный механизм еще разрабатывается.

«Самые простые, не хлопотные, выплаты будут происходить через Дию, так как механизм уже отработан на тех восьми тысячах, которые были ранее», — уточнил он.

Ранее президент Владимир Зеленский объявил, что украинцы, которые вакцинируются от коронавируса двумя дозами, смогут получить 1000 гривен в мобильном приложении «Дія». 

Еще по теме

Прочее
Вакцинация Дія коронавирус

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:01
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 16 ноября
15:20
«ДНР» продлила запрет на проведение спортивных соревнований до 1 декабря
15:00
На неподконтрольной Донетчине мирные жители продолжают страдать от боеприпасов
14:31
Закрывший КПВВ Пушилин обвинил Украину в «невыплате пенсий»
10:25
«ДНР»: За три дня от кодвида умерли 63 человека
09:27
«ЛНР» зафиксировала еще 18 смертей от коронавируса
09:18
В Донецке СНИЛС теперь выдают только при получении российского паспорта
23:55
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 15 ноября
16:27
Путин поручил приравнять товары из ОРДЛО к российским
16:27
В суд передано обвинение против заместителя «мэра» Донецка
11:43
«ДНР» назвала дату доставки и количество доз российской вакцины от ковида
09:19
«ЛНР» заявила о 17 смертях за сутки от COVID-19
21:54
Главные новости Донбасса за неделю
21:30
Пропуск через луганский КПВВ упростили, Украина вернет долги по пенсиям. Дайджест НД ►
11:01
КПВВ «Еленовка» откроют 15 ноября: как пересечь
все новости
23:48
В ЕС не планируют военную помощь Украине в случае обострения на ее границах
23:28
По подозрению в убийстве патрульного в Рубежном задержан полицейский
22:39
Тысячу гривен смогут получить все вакцинированные от ковида независимо от даты прививки
22:01
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 16 ноября
21:41
Кабмин выделил 21 млн гривен на обустройство границы
20:38
В Марьинке в результате обстрела разрушен жилой дом
19:29
«Слуга народа» не поддержит отставку Ткаченко с должности министра культуры
18:32
Шон Пенн тайно прилетел в Украину и отправится на Донбасс
18:12
Военный получил ранение вследствие обстрелов на Донбассе
17:11
В Киеве стоимость проезда в общественном транспорте повысят до 20 гривен
16:40
СМИ: Куликовский в Киеве звонил боевикам по заданию украинской спецслужбы
15:20
«ДНР» продлила запрет на проведение спортивных соревнований до 1 декабря
15:17
Водопровод в обход ОРДЛО будет стоить примерно 6,5 миллиардов гривен
15:00
На неподконтрольной Донетчине мирные жители продолжают страдать от боеприпасов
14:31
Закрывший КПВВ Пушилин обвинил Украину в «невыплате пенсий»
все новости
ВИДЕО
Высаживают каждые выходные: Жители Луганщины помогают возродить лес после пожаров ►
15 ноября, 21:54
Пропуск через луганский КПВВ упростили, Украина вернет долги по пенсиям. Дайджест НД ►
14 ноября, 21:30
Задержание палача «Изоляции» и война дронов. Донбасс сегодня ►
13 ноября, 21:45

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция