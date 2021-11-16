Тысячу гривен смогут получить все вакцинированные от ковида независимо от даты прививки

Тысячу гривен смогут получить все украинцы, которые уже полностью вакцинировались, а также те, кто получит обе прививки в будущем. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в эфире телеканала «Дом».



«Получат и те, кто до 19 декабря [вакцинировался] и те, кто после. Все, у кого в Дие или бумажный, или в системе здравоохранения, будет сертификат о полной вакцинации от коронавируса», — рассказал он.



Никифоров отметил, что данная услуга является еще одним способом приучить украинцев к цифровизации. При этом получить выплату можно будет и при наличии бумажного подтверждения о вакцинации, данный механизм еще разрабатывается.



«Самые простые, не хлопотные, выплаты будут происходить через Дию, так как механизм уже отработан на тех восьми тысячах, которые были ранее», — уточнил он.



Ранее президент Владимир Зеленский объявил, что украинцы, которые вакцинируются от коронавируса двумя дозами, смогут получить 1000 гривен в мобильном приложении «Дія».