По подозрению в убийстве патрульного в Рубежном задержан полицейский

Правоохранители установили личность подозреваемого в убийстве патрульного полицейского в городе Рубежное в Луганской области. Им оказался другой патрульный полицейский, он задержан. Об этом сообщили в областной полиции и прокуратуре.



По данным следствия, подозреваемый имел неприязненные отношения с убитым.



Уголовное производство ведется по статье умышленное убийство (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Поскольку к убийству причастен работник патрульной полиции, по решению прокуратуры досудебное расследование будет осуществлять Государственное бюро расследований.



Решается вопрос о сообщении задержанному патрульному о подозрении и избрании меры пресечения.



Ранее сообщалось, что в Рубежном Луганской области во вторник, 16 ноября, убит 24-летний сотрудник патрульной полиции.