Кулеба заявил о проработке партнерами «конкретных действий» в поддержку Украины и против агрессии РФ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что по итогам его переговоров в Вашингтоне и Брюсселе ключевые партнеры Украины поддерживают ее и готовы cдерживать Россию от дальнейших агрессивных действий не только словами, но и конкретными действиями.



«Заявления — это важно, не нужно преуменьшать их значение. Но рецепт успеха — это заявления, санкции и военная поддержка Украины», — сказал Кулеба в эфире телеканала «1+1» в среду утром.



По словам министра, в отличие от весны, когда партнеры ограничивались словами поддержки, сейчас они прорабатывают конкретные действия в поддержку Украины в противостоянии агрессии России.



«Они будут делать эти шаги, чтобы сдержать Россию от дальнейших агрессивных действий», — подчеркнул Кулеба.



По словам главы МИД заявил, что развертывание военной инфраструктуры России вдоль границы Украины весной было не просто попыткой запугать Украину, а конкретным укреплением стратегических позиций вооруженных сил РФ.



«Нужно относиться серьезно к угрозам, но паниковать не нужно. Все работают и реалистично оценивают ситуацию», — добавил он.



Кулеба считает, что совместное заявление министров иностранных дел Франции и Германии после встречи с ним в Брюсселе было «беспрецедентно четким и жестким в отношении России».



По словам министра, французские и немецкие партнеры дали понять России, что новые агрессивные действия будут иметь последствия.



Кулеба также отметил, что Украина вместе с партнерами работает над укреплением границы с Беларусью — речь идет как об инженерном укреплении, так и о физическом присутствии, обмене разведывательными данными, усиленной пограничной разведке для того, чтобы максимально защитить северную границу Украины.