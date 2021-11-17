Bellingcat опубликовали расследование о срыве спецоперации по задержанию «вагнеровцев»

Сегодня, 17 ноября, международная группа журналистов-расследователей Bellingcat опубликовала результаты расследования о срыве спецоперации по задержанию в Беларуси российских наемников из ЧВК «Вагнера».



«Расследование Bellingcat и The Insider, которое заняло целый год, установило, что операция, которая в июле 2020 года привела к аресту 33 наемников, была сложной схемой Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ), которая проводилась при поддержке Департамента контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ). Целью операции было обманным путем завербовать наемников через ныне не действующую частную военную компанию (ЧВК). Ее объектами стали десятки граждан Украины, России и Беларуси, которые, как считают украинские власти, совершили серьезные преступления, сражаясь на стороне поддерживаемых Россией вооруженных формирований на востоке Украины», — сообщают расследователи.



В материале говорится, что первоначально идея заключалась в том, чтобы выманить 4–5 «вагнеровцев» на территорию Венгрии под предлогом работы в новой ЧВК. Там их должны были задержать, экстрадировать в Украину и судить.



Однако потом разработали другой, более амбициозный план. Рекрутированные разведчиками «вагнеровцы» должны были оказаться в Украине в результате принудительной посадки из-за угрозы взрыва на борту самолета, следовавшего из Минска в Стамбул.



По словам опрошенных экс-сотрудников ГУР, президент Украины впервые был проинформирован о предлагаемой спецоперации 15 июня 2020 года во время очередного понедельничного брифинга по вопросам безопасности с руководителями спецслужб.



«Собеседники сказали нам, что президент Владимир Зеленский в целом одобрил операцию, намеченную на 26 июня 2020 года и попросил подготовить подробный план. Этот концептуальный план был подготовлен и утвержден министром обороны 1 июля 2020 года. С этого момента два старших офицера, отвечающих за проект: Василий Бурба, директор ГУР, и Руслан Баранецкий, замдиректора СБУ, регулярно проводили брифинги для президента о ходе реализации проекта "Авеню"», — сообщили в Bellingcat.



СБУ подтвердила, что боевики, рекрутированные ГУР, имеют огромное значение, многие из них уже находились в списках наиболее разыскиваемых СБУ террористов. Среди них были и бойцы, принимавшие участие в решающих боях под Иловайском и Дебальцево, и боевики, сбившие в июне 2014 года украинский военно-транспортный самолет под Луганском (тогда все 49 военнослужащих на борту погибли), и наемники, служившие в ПВО. Один из наемников даже говорил о том, что в начале июля 2014 года он сопровождал через российско-украинскую границу БУК (тот самый зенитно-ракетный комплекс, который сбил Боинг). Команда СБУ быстро подготовила собственный шорт-лист, в который вошли 28 человек.



За день до отправки наемников двое старших сотрудников спецслужб, ответственных за проект «Авеню» (Бурба из ГУР МОУ и Баранецкий из СБУ) прибыли в Офис президента, они намеревались сделать последний доклад о грядущей спецоперации. Однако, как Бурба рассказал Bellingcat, Зеленский в тот момент был занят, и они не смогли встретиться с ним лично.



По словам Бурбы, глава Офиса президента Андрей Ермак предложил отложить операцию на неделю.



«Днем ранее президент Зеленский достиг договоренности с Россией и поддерживаемыми Россией сепаратистами о перемирии на Донбассе. Об этом достижении он объявил на совместной пресс-конференции с тогдашней президенткой Швейцарии Симонеттой Соммаруга. Это перемирие, которое все еще требовало одобрения "нормандской четверки" (России, Франции, Германии и Украины), которая занимается урегулированием конфликта на Донбассе, должно было вступить в силу 27 июля 2020 года. По словам Бурбы, в Офисе президента считали, что если спецоперация пройдет, как запланировано, и завершится задержаниями 25 июля, то перемирие закончится, не успев начаться. Команде Bellingcat не удалось независимо подтвердить этот разговор. Офис президента не прокомментировал наше расследование», — рассказали журналисты.



На следующее утро, когда первая группа из 33 наемников уже выезжала из Москвы, команде ГУР МОУ удалось успешно перебронировать билеты на 30 июля. Билеты второй группы из 13 наемников поменяли на 1 августа. Позже тем же утром, по словам Бурбы, он сообщил в Офис президента, что план все равно будет осуществлен, но с задержкой на пять дней.



Далее расследователи описывают ситуацию в Беларуси и арест наемников белорусскими спецслужбами по обвинению в подготовке вмешательства в предстоящие выборы.



Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский лично лоббировал экстрадицию этих людей в Украину в ходе телефонного разговора с Александром Лукашенко 5 августа 2020 года.



По мнению расследователей, российские власти поначалу опешили от арестов и обвинений, которые выдвинул Лукашенко в их адрес.



«Первоначальная реакция со стороны Кремля и лояльных Кремлю СМИ говорит о непонимании, что эти 33 человека делали в Минске... В заявлении, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел России, посол Москвы в Минске утверждал, что россияне были сотрудниками частной охранной компании, которые ожидали самолета для вылета в третью страну», — говорится в материале.



Позже российское ФСБ обнаружило украинский след по крайней мере части операции.



«Неизвестно, что за челночная дипломатия и переговоры имели место между Москвой и Минском в течение следующих нескольких дней. Неизвестно также, предлагала ли и оказывала ли Россия помощь Лукашенко в подавлении массовых протестов. Однако в течение недели после выборов по крайней мере три самолета российских военных и/или ФСБ совершали заранее не объявленные полеты в Минск — в том числе два рейса 12 августа. 14 августа Генеральный прокурор России сообщил, что Беларусь отпустила 32 граждан России, и что они находятся на территории Российской Федерации», — отмечают расследователи.



По словам опрошенных ими наемников, в течение двух недель этих 32 россиян регулярно допрашивали сотрудники ФСБ, которые «пытались составить для себя картину событий, произошедших с тех пор, как первый наемник откликнулся на объявление о работе на российском сайте почти годом ранее».



«Политические последствия этих событий продолжают ощущаться более года спустя. В скандал оказались вовлечены действующий и бывший президенты Украины, а также украинские военные, органы госбезопасности и разведка», — констатировали в Bellingcat.