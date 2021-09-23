Расследователь Bellingcat рассказал, почему сорвалась спецоперация по «вагнеровцам»

Спецоперация украинских спецслужб по задержанию «вагнеровцев» сорвалась из-за того, что ее отложили. Такое мнение высказал главный расследователь Bellingcat Христо Грозев в эфире «Радио НВ».



«Объективно — видно, что было две брони: из Беларуси в Турцию и дальше (фальшивая, конечно) в Венесуэлу. Новые брони были сделаны на четыре дня позже. Источники <...> утверждают, что именно в этот период пришел приказ отложить операцию на три-четыре дня. Пояснения отлагательства были связаны с необходимостью завершить другие переговоры с Россией, которые иначе могли быть сорваны. Такое легитимное объяснение могло быть причиной, но сегодня понятно, что это был рецепт неудачи», — сказал Грозев.



Он отметил, что в Беларуси нельзя было оставлять 33 мужчин с военным прошлым.



«Очевидно, что в Беларуси КГБ смотрит за каждым иностранцем: регистрируют каждого человека, начинают следить за ним с момента пересечения границы. Можно было предположить, что, оставив на четыре-пять дней 33 мужчин с военным прошлым, операция сорвется», — пояснил Грозев.



В то же время расследователь считает, что операцию не «слили», а, скорее всего, речь идет о критической ошибке, когда было решено отложить перелет в Турцию.



«Здесь могут быть легитимные, но ошибочные действия. В самом невинном варианте, возможно, администрация президента посчитала, что плюсов от этого замедления больше, чем минусов и рисков. Нам кажется это нелогичным и ошибочным решением, но в тот момент, может быть, кому-то казалось правильным. Поэтому нельзя говорить обязательно о том, что кто-то слил эту операцию, а скорее всего — совершил тактическую и стратегическую ошибку, но она критическая», — убежден Христо Грозев.

29 июля 2020 года правоохранительные органы Беларуси сообщили о задержании 33 подозреваемых, причастных к деятельности российской нелегальной ЧВК «Вагнера». 14 августа 32 из 33 задержанных вернули в Россию. Еще один остался в Беларуси, так как имеет гражданство этой страны.



Украинские правоохранители добивались экстрадиции 28 задержанных из Беларуси в Украину. По их данным, наемники, среди которых 9 граждан Украины, принимали участие в боях на Донбассе на стороне группировок «ДНР» и среди «ЛНР». Суд в Киеве заочно арестовал их по делу об участии в террористической организации.



Передачу задержанных России раскритиковал президент Владимир Зеленский.



Российские спецслужбы через СМИ заявили, что россияне стали жертвами операции украинских спецслужб. Позже источники «Цензор.нет» и «Украинской правда» сообщали, что спецоперация готовилась более года, но сорвалась из-за утечки в окружении президента Украины. В Главном управлении разведки, Службе безопасности Украины и в Офисе президента Зеленского назвали эти сообщения ложью. Кроме того, сам факт проведения этой спецоперации украинские власти не подтверждали.



В июне 2021 года Зеленский заявил, что операция по задержанию «вагнеровцев» действительно готовилась, но, по его словам, Украину в нее «максимально затягивали» другие страны.