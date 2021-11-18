Премьер Польши: Миграционный кризис может отвлекать от новой агрессии РФ против Украины

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Беларусь и Россия совместно создают миграционный кризис на границах ЕС. Цель этих действий, в том числе, может быть отвлечением внимания от нового нападения на Украину. Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Bild.



Моравецкий отметил, что нельзя исключать перехода ситуации в военный конфликт.



«Мы не можем исключать ничего. Лукашенко и Путин явно реализуют цель стратегии дестабилизировать Запад. Мы не знаем, что еще они планируют. Возможно, что кризис на границе создан только для того, чтобы отвлечь от новой вооруженной агрессии, которую Путин планирует против Украины», — сказал премьер.



При этом Моравецкий надеется, что международное давление даст результаты, и кроме попавших в Беларусь 20 тысяч мигрантов, новые потоки беженцев не направятся в Европу.



«Если сейчас не сдержать эти тысячи мигрантов, то скоро мы увидим сотни тысяч и миллионы тех, кто пытается попасть в Европу. Если мы не будем решительно защищать наши европейские границы, сотни миллионов из Африки или Ближнего Востока попытаются добраться до Европы, в частности, в Германию. В Германии уже проживает 80 млн человек — готова ли она принять еще 50 миллионов?», — заявил премьер Польши.



Он также отметил, что будет призывать нового канцлера Германии остановить проект «Северный поток-2», чтобы не давать России ресурсы на наращивание вооружений.



«Давайте не давать Путину дополнительные деньги, покупая энергоресурсы, чтобы он мог и дальше наращивать вооружения», — сказал Моравецкий.