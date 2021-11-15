Госдеп: Миграционным кризисом Москва отвлекает внимание от своих войск вблизи границы с Украиной

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что миграционный кризис на границе Беларуси со странами ЕС создан для того, чтобы отвлечь внимание от действий российских войск на границе с Украиной. Об этом он сказал во время беседы с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау в субботу, 13 ноября.



«Действия режима Лукашенко угрожают безопасности, сеют раздор и направлены на то, чтобы отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной», — сообщили в Госдепе по итогу переговоров.



Блинкен и Рау решительно осудили инструментализацию уязвимых мигрантов и призвали главу Беларуси Александра Лукашенко устранить причины санкций, введенных Западом.



Блинкен также выразил глубокую признательность Польше за то, что она открыто поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.



В этот же день Блинкен провел разговор с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. Политики поднимали тему российской военной активности вблизи границы с Украиной.



«Государственный секретарь Энтони Блинкен вчера разговаривал с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, чтобы обсудить сообщения о российской военной активности на Украине и вблизи нее», — говорится в заявлении представителя Госдепартамента Неда Прайса.

2 ноября издание Politico опубликовало спутниковые фотографии, сделанные 1 ноября, которые как утверждает издание, подтверждают недавние сообщения о концентрации войск РФ на границе с Украиной.



Украина и Россия опровергли данные заявления, назвав их «вбросом» и «сознательной дезинформацией».



Президент США Джо Байден направил в Москву директора ЦРУ, чтобы предупредить Кремль о том, что США внимательно следят за наращиванием войск у границы с Украиной.