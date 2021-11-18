В Мариуполе открыли пункты вакцинации от COVID-19 для пожилых людей

В Мариуполе открылось два пункта массовой вакцинации от коронавируса, ориентированных на пожилых людей старше 60 лет. Об этом сообщила директор территориального центра социального обслуживания Центрального района Анна Камарали, передает PR.UA.



Она отметила, что пункты массовой вакцинации для пожилых людей начали работу 17 ноября в Центральном и Левобережном районах города на базе терцентров социального обслуживания населения.



«Новые пункты вакцинации предназначены специально для того, чтобы прививки могли сделать пожилые люди, в том числе одинокие граждане и люди с инвалидностью, состоящие на учете в нашем территориальном центре. А таких у нас около 1000 человек», — рассказала Анна Камарали.



По ее словам, строгих возрастных ограничений нет — вакцинироваться здесь могут практически все желающие жители Мариуполя, возраст которых близок к категории 60+.



Пункты вакцинации обеспечены всеми разновидностями вакцин, которые есть в наличии в городе: Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Coronavac.



Главный врач Центра первичной медико-санитарной помощи №3 Александр Лазаренко отметил, что в новых пунктах прививок у людей будет возможность выбрать для себя любую из этих четырех вакцин. Но, по его наблюдениям, большинство пожилых людей предпочитают прививки вакциной Coronavac, которая считается более безопасной не только для этой категории населения, но и для детей и подростков.



Пожилые мариупольцы имеют возможность сделать прививку от COVID-19 в двух пунктах вакцинации:

жители Центрального и Приморского районов — на базе терцентра социального обслуживания населения Центрального района по адресу: проспект Мира, 80 (время работы — по будням с 09:00 до 11:00);

жители Левобережного и Кальмиусского районов — на базе терцентра социального обслуживания населения Левобережного района по адресу: бульвар Меотиды, 20а (время работы: понедельник, среда и пятница с 11:00 до 13:00).