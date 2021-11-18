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Повышение прожиточного минимума с 1 декабря: На сколько увеличатся пенсии и соцвыплаты

18 ноября 2021, 20:52

Повышение прожиточного минимума с 1 декабря: На сколько увеличатся пенсии и соцвыплаты

С 1 декабря прожиточный минимум в Украине повысится. Общий расчетный показатель на одного человека на месяц составит 2393 грн. В общественной организации «Донбасс SOS» проанализировали, как повышение прожиточного минимума повлияет на соцвыплаты и пенсии.

В разрезе основных социально-демографических групп прожиточный минимум с 1 декабря составит:

  • для детей до 6 лет — 2100 грн;
  • для детей в возрасте от 6 до 18 лет — 2618 грн;
  • для трудоспособных лиц — 2481 грн;
  • для лиц, которые утратили трудоспособность, — 1934 грн. Соответственно, до этой суммы будет повышена минимальная пенсия.

Размер адресной помощи для лиц с инвалидностью с 1 декабря будет составлять:

  • для лиц с инвалидностью I группы и детей с инвалидностью — 2514, 2 грн;
  • для лиц с инвалидностью II группы — 2224,1 грн;
  • для лиц с инвалидностью III группы — 1934 грн.

«Обратите внимание, что размер адресной помощи трудоспособным лицам, студентам и пенсионерам останутся прежними. Также не увеличилась максимальная общая сумма выплат на семью: для семьи, в состав которой входит один человек с инвалидностью (в т.ч. ребенок с инвалидностью), максимальная сумма составляет 3400 гривен. Общий размер выплат на семью, в состав которой входят двое и более лиц с инвалидностью, максимальным размером не ограничивается», — отмечают правозащитники.

Кроме того, с 1 декабря сумма на депозитном счете члена семьи, которая получает адресную помощь, не должна превышать 62 025 гривен. При превышении этой суммы все члены семьи лишаются права на получение адресной помощи.

От размера прожиточного минимума также зависит размер выплат  малообеспеченным семьям, матерям-одиночкам, социальной помощи лицам, которые не имеют права на пенсию, и другим.

С 1 декабря повысится и минимальная заработная плата. Теперь она будет составлять 6500 грн в месяц, или 39,12 гривен в час.

Вместе с ней повысится, в частности, ЕСВ — с 1 декабря он будет составлять 1430 грн в месяц.

Кроме того, в связи с повышением минимальной заработной платы повысится минимальная пенсия по возрасту для пенсионеров старше 65 лет, у которых есть страховой стаж не менее 30 лет (для женщин) или не менее 35 лет (для мужчин). У таких лиц минимальная пенсия с 1 декабря составит 2600 грн.

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Пенсии минимальная зарплата Прожиточный минимум соцвыплаты

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