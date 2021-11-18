В Офисе президента назвали ударом данные журналистов о срыве операции по «вагнеровцам»

Журналистка Янина Соколова обнародовала документы, в которых описана подготовка спецоперации «Авеню» по задержанию наемников частной военной компании «Вагнер» в Украине. Также в документах есть данные о том, что операция на финальном этапе была перенесена по решению высшего военно-политического руководства. Соколова заявила, что документы ей «подбросили на флешке» несколько дней назад. Она и ее коллеги считают их оригинальными, потому обнародовали.



В одном из опубликованных документов говорится, что Службе безопасности были переданы материалы на 138 человек, а для отправки по маршруту Москва – Минск – Стамбул была сформирована группа из 48 наемников. Позже через турфирму были приобретены билеты на самолет «Turkish Airlines» сообщением Минск – Стамбул для 33 человек на 25 июля и для 14 человек на 27 июля. Однако даты изменились после решения высшего военно-политического руководства Украины – какого именно, не уточняется. Авиабилеты были забронированы на 30 июля 2020 года на 33 человека и на 1 августа на 14 человек.



Также в отчетах говорится, что расходы на него в сумме 719 382 гривны и 34 копейки – «оправданны», несмотря на то, что операция сорвалась и Беларусь в итоге передала «вагнеровцев» России.



Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на эти документы, передает «Украинская правда».



«Сейчас, наконец, можно предварительно расставить все точки над "i" в большой и скандальной истории с "вагнеровцами". Буду говорить жестко. На мой взгляд, абсолютно некорректно, тем более в воюющем государстве, когда граждане этого государства "вываливают" в публичную плоскость методы работы собственной разведки, раскрывают алгоритмы, методики и даже абсолютно непубличные цели работы разведчиков. Это очень серьезный и болезненный удар по нашим возможностям как государства – когда сделали открытыми конкретные факты о документировании участников войны против Украины, которое проводилось с 2014 года. Наш противник знает теперь все важнейшие нюансы того, как нашим разведчикам и спецслужбам удавалось собирать доказательства виновности россиян», – заявил Подоляк.



17 ноября международная группа журналистов-расследователей Bellingcat опубликовала результаты расследования о срыве спецоперации по задержанию в Беларуси российских наемников из ЧВК «Вагнера».



В материале говорится, что первоначально идея заключалась в том, чтобы выманить 4–5 «вагнеровцев» на территорию Венгрии под предлогом работы в новой ЧВК. Там их должны были задержать, экстрадировать в Украину и судить.



Однако потом разработали другой, более амбициозный план. Рекрутированные разведчиками «вагнеровцы» должны были оказаться в Украине в результате принудительной посадки из-за угрозы взрыва на борту самолета, следовавшего из Минска в Стамбул.



За день до отправки наемников двое старших сотрудников спецслужб, ответственных за проект «Авеню», Василий Бурба из ГУР МОУ и Руслан Баранецкий из СБУ, прибыли в Офис президента, они намеревались сделать последний доклад о грядущей спецоперации. Однако, как Бурба рассказал Bellingcat, Зеленский в тот момент был занят, и они не смогли встретиться с ним лично.



По словам Бурбы, глава Офиса президента Андрей Ермак предложил отложить операцию на неделю.