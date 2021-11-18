У Путина не исключают встречу с Байденом до конца года, но сроков нет

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал о темах переговоров Владимира Путина с президентом США Джо Байденом, которые могут пройти уже до конца этого года. Представитель российского руководства в очередной раз обвинил НАТО в провокациях и упомянул «ответные меры».



«Естественно, Украина: много споров вокруг Украины. Естественно, вокруг Украины будет и то, что для нас является провокационными действиями вооруженных сил НАТО у наших границ, что не может нас оставлять равнодушными и вызывает обеспокоенность, а главное — вызывает необходимость принятия адекватных мер, но, принимая эти меры, мы действуем на своей собственной территории», — Песков в эфире Первого канала.



Он уточнил, что конкретных сроков встречи пока нет, но контакты возможны до нового года.



«Но может быть — и позже. Это будет зависеть от того, насколько сойдутся графики президентов и какой формат они выберут», — добавил Песков.