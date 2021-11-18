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Центр «Дія» в Станице Луганской за первый день работы выдал более 200 документов

18 ноября 2021, 22:51

Центр «Дія» в Станице Луганской за первый день работы выдал более 200 документов

В Станице Луганской (Луганская область) 16 ноября открыли «Дія Центр». Подобный центр на Донбассе – первый и шестой в Украине.



Получить здесь административные и социальные услуги могут жители громады Станицы Луганской, а также люди из отдельных районов Луганской и Донецкой областей.

«На сегодняшний день мы задекларировали порядка 228 услуг. Большая часть услуг, конечно, для жителей нашей территории, но часть услуг, которые могут получать жители, приходящие с территорий неподконтрольных украинскому правительству. Здесь могут оформить пособие на детей. Также мы планируем услуги регистрации актов гражданского состояния. Эта услуга очень востребована, особенно людям, приходящим с оккупированных территорий», – говорит начальница Центра предоставления административных услуг Алла Огиенко.

На обустройство Центра потратили полмиллиона долларов. Эти деньги предоставили международные партнеры в рамках программы ООН по восстановлению и обустройству мира. Двухэтажное здание в триста квадратных метров – теплое и уютное. Раньше для получения справки люди ходили по разным частям Станицы Луганской. Приходилось ездить в Счастье и Новоайдар.

«Это было здание Укртелекома на соседней улице, которое немножко пострадало тоже от обстрелов, и оно было без отопления. Без стекол и забито пленкой. И в принципе так мы работали больше пяти лет. И не могли ничего исправить. Под конец проломились еще и ступеньки. Людям было проблематично к нам попасть», – вспоминает специалистка Центра предоставления административных услуг в Станице Луганской Ирина Мищенко.

Центр предоставления административных услуг «Дія» рассчитан на жителей временно неподконтрольных территорий и жителей Станично-Луганской громады, а это порядка 25 тысяч людей. Со временем перечень предоставляемых услуг хотят расширить до 400. По задумке правительства, такой ЦНАП должны построить в каждой громаде Украины.

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