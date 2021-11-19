В Донецкой области от ранения скончался украинский военный

Украинский военнослужащий погиб в пятницу, 19 ноября вследствие обстрела в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



С утра незаконные вооруженные формирования на Донбассе четырежды обстреляли позиции украинских военнослужащих. В направлении Марьинки они вели огонь дважды, применяя артиллерию калибра 122 мм и минометы калибра 82 мм. В сторону Лопаскино выстрелили из миномета калибра 82 мм. В районе Причепиловки — из стрелкового оружия.



В штабе ООС отмечают, что украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, чтобы заставить боевиков прекратить обстрелы.

На Донбассе в четверг, 18 ноября, незаконные вооруженные формирования пять раз нарушили режим прекращения огня.