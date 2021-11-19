Украина останется в Минских соглашениях и будет ждать «окно возможностей» — Резников

Украина продолжает оставаться в Минских соглашениях по Донбассу, хотя данный формат не является продуктивным. Украинская сторона будет ждать, когда появится «окно возможностей». Об этом заявил министр обороны Алексей Резников во время рабочей поездки в Вашингтон, передает «РБК-Украина».



Он отметил, что на сегодня пока нет альтернативы «Минску» и Нормандскому формату.



«У нас есть только одно политико-дипломатическое соглашение, так называемые Минские соглашения, и определенная логистическая платформа под названием Нормандский формат. Поэтому нам нужно сохранить этот канал для лидеров и ждать, когда появится окно возможностей. Поэтому мы остаемся при Минских соглашениях», — сказал Резников.