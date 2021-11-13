Путин говорит, что никто ему не объяснил, как именно Россия нарушает Минские соглашения

Президент РФ Владимир Путин заявляет, что якобы не может добиться от западных партнеров ответа на вопрос, что конкретно Россия не выполняет в реализации Минских соглашений. При этом он утверждает, что не Россия должна выполнять «Минск», так как Кремль не считает Россию стороной конфликта на Донбассе.



«Нас все пытаются подвигнуть к исполнению Минских соглашений – часто обвиняют, что мы их не исполняем. Но когда мы задаем вопрос нашим партнерам, в том числе по нормандскому формату: "что конкретно не исполняет Россия? И что по вашему мнению по Минским соглашениям Россия должна была бы сделать?". Ответа нет. Они говорят: "Мы не можем сформулировать". Я не шучу», — заявил Путин в интервью ВГТРК.



Он добавил, что Россия не признает и никогда не признает себя стороной конфликта на Донбассе.



По словам Путина, западные партнеры якобы не могут также ответить на вопрос, какие пункты Минских соглашений не выполняют группировки «ЛНР» и «ДНР».