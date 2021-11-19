Журналист рассказал, как сорвалась операция по освобождению Донецка и Луганска

В августе 2014 года украинское командование начало операцию по окружению крупнейших городов Донбасса, которые были захвачены незаконными вооруженными формированиями. Их освобождению помешало вторжение российских военных. Об этом рассказал главный редактор издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов в интервью Дмитрию Гордону.



По словам Бутусова, 2 августа 2014 года было проведено совещание военно-политического руководства страны и принято решение о том, что проводится операция на окружение Донецка, Луганска, Горловки, Алчевска, то есть четырех городов.



«Все эти города должны быть взяты в кольцо так, как это было сделано со Славянском. Они должны быть окружены. И таким образом обеспечено их освобождение с минимальными жертвами и разрушениями в самих городах. Таков был замысел. 5 августа эта задача была поставлена командующим секторами Антитеррористической операции. В том числе командующему сектором "Б", который находился в районе Донецка, контролировал обстановку в Донецке, – генералу Руслану Хомчаку. Сектор "Б" контролировал весь район Донецка. И замысел его операции состоял в том, что с севера Донецка и с юга Донецка проводится окружение города. И оба направления, обе группы, которые наступают, — смыкаются в районе поселка Зугрес», — рассказал Бутусов.



Он отметил, что когда эта операция начала развиваться с очень небольшими силами, обстановка поменялась, поскольку зашли регулярные российские войска.



«И это уже были очень крупные силы, которые, конечно, повлияли на дальнейшее развитие обстановки. Согласно официальным данным Главного управления разведки Минобороны, которые находятся в материалах уголовного дела, — и с этой оценкой я согласен — в районе Иловайска противник проводил наступательные действия силами четырех сводных батальонно-тактических групп общей численностью около 3,5 тысяч военнослужащих», — пояснил Бутусов.



При этом, по словам журналиста, на тот момент вся ударная украинская группировка, которая наступала на Иловайск, составляла всего около 1200–1500 человек, из которых порядка 40% составляли добровольческие батальоны.



«Это были где-то на 40% добровольческие батальоны МВД и Нацгвардии, но основную массу с самого начала операции составляли Вооруженные силы Украины. Иногда в состав так называемых добробатов включают батальоны территориальной обороны, где было очень много добровольцев. (...) То есть это все была сборная солянка. Там очень много было воинских частей и подразделений. Ничего боеготового не было. Это, по сути, воевал вооруженный Майдан. С какой-то техникой, с какими-то кадровыми офицерами…», — отметил Юрий Бутусов.



Он отметил, что российская армия начала наступательную операцию 24 августа 2014 года, а выдвижение передовых российских подразделений началось еще днем ранее, его уже зафиксировали на границе.

В августе 2014 года после нескольких попыток штурма Иловайска украинские военные начали выход из города, оказавшись в окружении российских войск. Несмотря на гарантии не стрелять по двум гуманитарным коридорам, войска РФ открыли огонь на поражение. 366 защитников погибли, 429 получили ранения, 158 человек пропали без вести.