Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Журналист рассказал, как сорвалась операция по освобождению Донецка и Луганска

19 ноября 2021, 20:44

Журналист рассказал, как сорвалась операция по освобождению Донецка и Луганска

В августе 2014 года украинское командование начало операцию по окружению крупнейших городов Донбасса, которые были захвачены незаконными вооруженными формированиями. Их освобождению помешало вторжение российских военных. Об этом рассказал главный редактор издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов в интервью Дмитрию Гордону.

По словам Бутусова, 2 августа 2014 года было проведено совещание военно-политического руководства страны и принято решение о том, что проводится операция на окружение Донецка, Луганска, Горловки, Алчевска, то есть четырех городов.

«Все эти города должны быть взяты в кольцо так, как это было сделано со Славянском. Они должны быть окружены. И таким образом обеспечено их освобождение с минимальными жертвами и разрушениями в самих городах. Таков был замысел. 5 августа эта задача была поставлена командующим секторами Антитеррористической операции. В том числе командующему сектором "Б", который находился в районе Донецка, контролировал обстановку в Донецке, – генералу Руслану Хомчаку. Сектор "Б" контролировал весь район Донецка. И замысел его операции состоял в том, что с севера Донецка и с юга Донецка проводится окружение города. И оба направления, обе группы, которые наступают, — смыкаются в районе поселка Зугрес», — рассказал Бутусов.

Он отметил, что когда эта операция начала развиваться с очень небольшими силами, обстановка поменялась, поскольку зашли регулярные российские войска.

«И это уже были очень крупные силы, которые, конечно, повлияли на дальнейшее развитие обстановки. Согласно официальным данным Главного управления разведки Минобороны, которые находятся в материалах уголовного дела, — и с этой оценкой я согласен — в районе Иловайска противник проводил наступательные действия силами четырех сводных батальонно-тактических групп общей численностью около 3,5 тысяч военнослужащих», — пояснил Бутусов.

При этом, по словам журналиста, на тот момент вся ударная украинская группировка, которая наступала на Иловайск, составляла всего около 1200–1500 человек, из которых порядка 40% составляли добровольческие батальоны.

«Это были где-то на 40% добровольческие батальоны МВД и Нацгвардии, но основную массу с самого начала операции составляли Вооруженные силы Украины. Иногда в состав так называемых добробатов включают батальоны территориальной обороны, где было очень много добровольцев. (...) То есть это все была сборная солянка. Там очень много было воинских частей и подразделений. Ничего боеготового не было. Это, по сути, воевал вооруженный Майдан. С какой-то техникой, с какими-то кадровыми офицерами…», — отметил Юрий Бутусов.

Он отметил, что российская армия начала наступательную операцию 24 августа 2014 года, а выдвижение передовых российских подразделений началось еще днем ранее, его уже зафиксировали на границе.

В августе 2014 года после нескольких попыток штурма Иловайска украинские военные начали выход из города, оказавшись в окружении российских войск. Несмотря на гарантии не стрелять по двум гуманитарным коридорам, войска РФ открыли огонь на поражение. 366 защитников погибли, 429 получили ранения, 158 человек пропали без вести.

Читайте также:

ВСК назвала причины, которые привели к Иловайской трагедии

Еще по теме

Места
Алчевск Иловайск Луганск Донецк Горловка
Прочее
Иловайский котел

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:29
Боевики не пропустили СММ ОБСЕ в Старомихайловку и угрожали сбить ее беспилотник
18:59
Принудительная паспортизация в ОРДЛО: «Л-ДНР» выдали более 1 миллиона 420 тысяч «паспортов»
12:50
«ЛНР» заявила о ранении жительницы села под Славяносербском
11:50
«Все ушли на карантин». В «ДНР» нашли причину некачественной связи
11:08
В Донецке прорыв трубы спровоцировал три ДТП
10:10
«ЛНР»: 68 заболевших и 18 умерших от ковида за сутки
09:26
«ДНР»: От ковида за сутки умерли 70 человек
22:33
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 18 ноября
19:26
В «ДНР» поверили российскому фейку о «великих украх» и переобучают учителей
17:14
«ДНР» откроет пункт пропуска под Донецком 19 ноября: правила пересечения
15:28
«ДНР» запустила два вспомогательных цеха завода «Стирол» в Горловке, остальные мощности — в простое
13:07
Зеленский ввел санкции против 28 сотрудников спецслужб РФ. В списке есть и выходцы из Донбасса
12:57
«ЛНР» назвала количество доз вакцины от ковида, которое получит из РФ
10:48
«ДНР»: Еще 1207 заболевших ковидом и 59 умерших
10:10
СБУ: Руководитель шахты на ГП «Волыньуголь» платил налоги в «ЛНР»
все новости
21:29
Боевики не пропустили СММ ОБСЕ в Старомихайловку и угрожали сбить ее беспилотник
20:44
Журналист рассказал, как сорвалась операция по освобождению Донецка и Луганска
19:57
Мининфраструктуры еще не определило места для строительства аэропортов на Донбассе
19:29
Украина останется в Минских соглашениях и будет ждать «окно возможностей» — Резников
18:59
Принудительная паспортизация в ОРДЛО: «Л-ДНР» выдали более 1 миллиона 420 тысяч «паспортов»
18:23
Собирал секретные данные о ракетных арсеналах: СБУ разоблачила командира воинской части
17:58
Минздрав: Украина прошла пик волны COVID-19, но возможна повторная вспышка
17:26
Боевики на Донбассе стреляли из запрещенной артиллерии и минометов
16:43
МИД Германии и Франции обвинили РФ в нарушении дипломатической практики после публикации переписки по «Нормандии»
16:41
Арестович: О присоединении США к Нормандской четверке не говорят из-за скопления российских войск
15:20
СБУ задержала экс-командира «спецподразделения МГБ ЛНР», который захватывал Луганский аэропорт
15:06
СМИ: Суд арестовал двух подозреваемых в покушении на министра Лещенко
14:57
В Донецкой области умирают чаще, чем рождаются
14:10
Украина ждет от президента Болгарии опровержения слов о «русском Крыме»
14:05
Глава ОБСЕ сказала Лаврову о необходимости допуска СММ во все районы Донбасса
все новости
ВИДЕО
Центр «Дія» в Станице Луганской за первый день работы выдал более 200 документов
18 ноября, 22:51
Высаживают каждые выходные: Жители Луганщины помогают возродить лес после пожаров ►
15 ноября, 21:54
Пропуск через луганский КПВВ упростили, Украина вернет долги по пенсиям. Дайджест НД ►
14 ноября, 21:30

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция