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Экс-глава разведки: Ермак передал указание Зеленского перенести операцию по «вагнеровцам»

19 ноября 2021, 21:50

Экс-глава разведки: Ермак передал указание Зеленского перенести операцию по «вагнеровцам»

Глава Офиса президента Андрей Ермак приказал перенести спецоперацию по «вагнеровцам», объясняя это указанием президента Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба, который на тот момент возглавлял ведомство.

«[23 июля 2020] Мы поднялись к президенту на четвертый этаж. Помощники сообщили, что с нами будет разговаривать глава Офиса [президент Андрей Ермак]. Мы провели разговор, нас было три: я, глава Офиса и первый заместитель главы СБУ Руслан Баранецкий. Мы доложили об изменении в обстановке, о следующем этапе — это плановый доклад. В связи с тем, что Ермак был делегирован президентом, я получил указание о переносе финального этапа — и что это не просто указание, я получил ответ, что это указание президента», — сказал Бурба в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

Бурба уточнил, что не получал письменного указания о переносе операции.

В телеэфире бывший глава разведки отказался называть причину переноса операции. Он отметил, что все ответы с грифом «совершенно секретно» предоставил временной следственной комиссии парламента.

При этом Бурба высказал мнение, что операцию нельзя было переносить. «Как раз перенос — один из вариантов, почему у нас случился провал», — добавил он.

Также экс-глава разведки заявил, что не давал бы комментарии СМИ, если бы было проведено расследование о причинах провала. По его словам, расследование, которое ведет Госбюро расследований уже год, не продвигается. 

Бурба не исключает, что операция могла провалиться из-за утечки информации. «Следствие должно было бы за год ответить: у нас есть крот или нет?» — подчеркнул он.

17 ноября международная группа журналистов-расследователей Bellingcat опубликовала свое расследование о срыве спецоперации по задержанию в Беларуси российских наемников, многие из которых воевали на Донбассе. Из него ясно, что президент Владимир Зеленский знал об операции, а глава ОП Андрей Ермак просил ее отложить.

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