Только через «Дію»: Шмыгаль рассказал, получат ли пенсионеры тысячу за COVID-вакцинацию

Программа выплат по 1 тысяче гривен полностью вакцинированным от коронавируса украинцам, прежде всего, направлена, на поддержку малого и среднего бизнеса. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью «Радио Свобода».



«У программы есть две цели. В первую очередь, это программа поддержки малого и среднего бизнеса. Но эта поддержка целевая. Мы поддерживаем 5 направлений, наиболее пострадавших во время COVID. Это креативные индустрии, кино, театры, музеи, спортивные центры и перевозки внутри Украины, авиа и железнодорожные. Вот эти направления получат поддержку», — отметил Шмыгаль.



По его словам, воспользоваться этой тысячей гривен смогут все граждане Украины, которые получили две дозы вакцины, независимо от того, когда они проходили вакцинацию.



«Программа будет работать с 19 декабря этого года до 18 декабря 2022 года. Вот так поставим рамки. Программой смогут воспользоваться через приложение или портал "Дія" те, кто имеет соответствующие сертификаты с двумя дозами вакцины. "Дія" сформирует соответствующую платежную карту, которой можно будет воспользоваться только на эти пять направлений, пострадавших от COVID», — пояснил премьер.



На вопрос, смогут ли воспользоваться этой тысячей пенсионеры, проживающие в селах, у которых, возможно, нет «Дії», и объектов креативной индустрии нет, Шмыгаль заявил, что «"Дія" есть у всех», а для пенсионеров есть другие программы помощи.



«Для этого у нас есть программы поддержки пенсионеров и доплачиваем 500 гривен [людям] 80+, 400 гривен — 75+. Соответственно, будет в этом году 70+ — 300 гривен. И дальше следующие годы — 65 и 60 лет. Мы будем охватывать всех пенсионеров. Плюс есть индексация пенсий», — перечислил глава правительства.



Он подчеркнул, что данная программа направлена на поддержку пострадавших от кризиса индустрий, но «в то же время она мотивирует людей вакцинироваться и пользоваться "Дієй" как ресурсом, который помогает упорядочить отношения граждан и государства и упрощать их».