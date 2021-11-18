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Тысяча за вакцинацию: Рада предварительно поддержала выделение денег из госбюджета

18 ноября 2021, 12:15

Тысяча за вакцинацию: Рада предварительно поддержала выделение денег из госбюджета

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 6297, который предусматривает внесение изменений в госбюджет для выделения 3 миллиардов гривен на поддержку бизнеса в «красных зонах». Впоследствии деньги планируют использовать для выплаты по 1 тысяче гривен вакцинированным от коронавируса украинцам.

За документ проголосовали 285 депутатов на заседании в четверг. 

Парламент также наполовину сократил сроки подготовки законопроекта ко второму чтению.

На реализацию программы будет выделено 3 миллиарда гривен до конца 2021 года. Средства возьмут с налога на прибыль предприятий, рентной платы и налога на добавленную стоимость.

Ожидается, что программа начнет работать с 19 декабря. Тысяча гривен будет зачислена вакцинированным на виртуальную карту в мобильном приложении «Дія». Деньги можно будет потратить только на определенные нужды — так государство хочет помочь отраслям бизнеса, которые, как считается, больше всего пострадали из-за карантина, вызванного коронавирусом.

Так, тысячу гривен можно будет потратить на покупку:

  • абонемента в спортзал;
  • билетов в кинотеатр, театр, музей, на концерт или выставку;
  • билета на поезд или самолет для путешествий внутри страны.

Такой перечень критикуют нардепы оппозиционных фракций. Они предлагают расширить список до второго чтения. 

Также звучат сомнения, что государство сможет найти деньги для всех вакцинированных. На данный момент в Украине две дозы вакцины уже получили более 9 миллионов гривен. Для выплаты тысячи гривен каждому понадобится больше 9 миллиардов гривен — и это без учета людей, которые вакцинируются в будущем. Пока что правительство намерено потратить на программу 3 миллиарда гривен в этом году и еще 3 миллиарда в следующем.

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