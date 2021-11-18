Тысяча за вакцинацию: Рада предварительно поддержала выделение денег из госбюджета

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 6297, который предусматривает внесение изменений в госбюджет для выделения 3 миллиардов гривен на поддержку бизнеса в «красных зонах». Впоследствии деньги планируют использовать для выплаты по 1 тысяче гривен вакцинированным от коронавируса украинцам.
За документ проголосовали 285 депутатов на заседании в четверг.
Парламент также наполовину сократил сроки подготовки законопроекта ко второму чтению.
На реализацию программы будет выделено 3 миллиарда гривен до конца 2021 года. Средства возьмут с налога на прибыль предприятий, рентной платы и налога на добавленную стоимость.
Ожидается, что программа начнет работать с 19 декабря. Тысяча гривен будет зачислена вакцинированным на виртуальную карту в мобильном приложении «Дія». Деньги можно будет потратить только на определенные нужды — так государство хочет помочь отраслям бизнеса, которые, как считается, больше всего пострадали из-за карантина, вызванного коронавирусом.
Так, тысячу гривен можно будет потратить на покупку:
Такой перечень критикуют нардепы оппозиционных фракций. Они предлагают расширить список до второго чтения.
Также звучат сомнения, что государство сможет найти деньги для всех вакцинированных. На данный момент в Украине две дозы вакцины уже получили более 9 миллионов гривен. Для выплаты тысячи гривен каждому понадобится больше 9 миллиардов гривен — и это без учета людей, которые вакцинируются в будущем. Пока что правительство намерено потратить на программу 3 миллиарда гривен в этом году и еще 3 миллиарда в следующем.