Шмыгаль призывает переводить школы на очное обучение

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что призывает всех местных руководителей открыть школы и обеспечить возможность очного обучения детей. Об этом он сказал в интервью «Радио Свобода».



Он подчеркнул, что большинство детей переносят коронавирус бессимптомно, а открывать школы призывает и генеральный секретарь Всемирной организации здравоохранения.



«Это улучшает качество образования, это социализирует детей. Мы уже потеряли целый год, когда переводили детей на дистанционное или такое заочное обучение. Поэтому это очень важный шаг — открыть образовательные учреждения», — отметил Шмыгаль.



По его словам, на сегодняшний день вакцинировано более 91% персонала учреждений образования.



«С минувшего понедельника действует приказ Минздрава, которым невакцинированные работники учебных заведений отстраняются от работы. То есть если у нас из 100 работников 10 работников устранены, то оставшиеся 90 работников — это 100% персонал, который допущен к работе, соответственно все учебные заведения в Украине от детских садов до университетов при таких условиях могут работать», — считает Шмыгаль.



Премьер-министр добавил, что ответственность за решения по открытию школ лежит на руководителях местных органов самоуправления, которые должны разрешить это делать органам образования.

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