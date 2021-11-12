На Донетчине от работы отстранили 114 невакцинированных учителей

В Донецкой области хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получили 99% педагогических и технических работников учреждений образования, двумя дозами привиты 89%. Об этом сообщила директор Департамента образования и науки Донецкой облгосадминистрации Татьяна Сидашева на брифинге в пятницу.



Она напомнила, что вступил в силу приказ министерства здравоохранения Украины об отстранении от работы сотрудников, которые подлежат обязательной вакцинации, но отказываются от прививки.



«От работы в учреждениях образования были отстранены определенные лица. Таких у нас на сегодня 288 человек, причем из них 114 учителей. Это меньше 1%, и не влияет на образовательный процесс», — сказала Сидашева.



Она добавила, что в 25 территориальных громадах области 100% педагогических и технических работников сферы образования привиты хотя бы одной дозой вакцины.

С 8 ноября в Украине отстраняют от работы представителей отдельных профессий, подлежащих обязательной вакцинации от COVID-19, если человек не привит. Это касается госслужащих, служащих органов местного самоуправления и работников сферы образования. Отстранение будет длиться до момента вакцинации работника хотя бы одной дозой прививки. Те, у кого есть противопоказания к вакцинации, должны предъявить работодателю соответствующий документ.