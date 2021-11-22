Около 7,5 тысячи случаев коронавируса выявили в Украине за воскресенье

За воскресенье, 21 ноября, в Украине выявили 7 464 случая заражения коронавирусом, что на 3 171 случай меньше, чем днем ранее.



Об этом сообщает министерство здравоохранения.



При этом выздоровели 10 540 пациентов, умерли 326 человек. Вчера госпитализировали 2 501 заболевшего.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 3 340 407 человек. Из них выздоровели 2 773 490 пациентов, а умерли 81 598 человек.



Кроме того, вчера вакцинировались 99 826 человек.



С начала прививочной кампании вакцинировались 12 835 128 человек. Из них сделали прививку первой дозой вакцины — 12 835 126 человек, а полностью иммунизированы, получив две дозы, — 9 834 309 человек. Всего проведено 22 669 435 прививок.