Украина хочет вакцинировать людей от коронавируса прямо на КПВВ Донбасса

Минреинтеграции прорабатывает вопрос организации вакцинации от коронавируса непосредственно на КПВВ, которые граничат с неподконтрольными территориями Донбасса и Крыма. Об этом сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.



«Я вернулась с Донетчины и Луганщины. Сейчас мы этот вопрос обсуждаем и реализовываем там: чтобы врачи были прямо на админгранице, на пункте пропуска, которые могли бы привить», — сказала Верещук на брифинге в Херсонской области, который транслировал телеканал «Дом».



По словам министра, для организации вакцинации на КПВВ нужны врачи и место для их работы. Также она отметила, что Минздрав готов предоставить вакцину.

На данный момент жители неподконтрольной территории могут вакцинироваться в пунктах вакцинации, которые находятся в населенных пунктах недалеко от КПВВ.