В Кремле назвали «вбросами» информацию о возможном вторжении России в Украину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «вбросами» данные разведки США о возможном вторжении РФ в Украину, которые опубликовало агентство Bloomberg. Об этом сообщает ТАСС.



«Мы видим, что идет целенаправленная информационная кампания. Для вбросов в качестве, скажем так, трубы используется и [информационное агентство] Bloomberg, мы это фиксируем, некоторые американские газеты в этом участвуют», — сказал Песков журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать публикацию.



Песков добавил, что это «нагнетание напряженности» является попыткой «представить Россию как некую сторону, которая угрожает процессу урегулирования».



Представитель Кремля также полагает, что опубликованная информация является камуфляжем для прикрытия «агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве». «Имеются в виду агрессивные [помыслы] в плане возможного желания решить проблему юго-востока силовыми методами», — подчеркнул пресс-секретарь Путина.

Накануне Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что США направили европейским союзникам по НАТО данные разведки, которые свидетельствуют о подготовке России к возможному нападению на Украину.



По данным издания США опасаются, что Россия пойдет в атаку в начале следующего года. Американская разведка рассматривает сценарий с нападением РФ на Украину через Крым, общую границу и через Беларусь с использованием около 100 тысяч солдат.



Вместе с тем в публикации отмечается, что окончательное решение о проведении операции в Кремле еще не приняли.