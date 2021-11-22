Bloomberg узнал детали информации разведки США о подготовке России к нападению на Украину

США направили европейским союзникам по НАТО данные разведки, которые свидетельствуют о подготовке России к возможному нападению на Украину. Однако окончательное решение о проведении операции в Кремле еще не приняли.



Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.



По информации агентства, европейским партнерам показали в том числе карты, которые, как считает разведка США, показывают размещение российских войск и артиллерии в разных местах для быстрого и крупномасштабного вторжения в случае, если соответствующее решение будет принято. Дипломатов проинформировали об опасениях США, что Россия допускает возможность атаки в начале следующего года, отмечает Bloomberg.



Американская разведка рассматривает сценарий с нападением России на Украину через оккупированный Крым, общую границу и через Беларусь с использованием около 100 тактических групп, которые составляют около 100 тысяч солдат. Источники Bloomberg описывают возможное вторжение как операцию на пересеченной местности в холодное время года, охватывающую обширную территорию и рассчитанную на длительное время.



По информации двух источников агентства, примерно половина тактических групп уже находится на позициях, в случае вторжения будет оказываться поддержка с воздуха. Собеседники Bloomberg также утверждают, что Россия объявила мобилизацию «десятков тысяч» резервистов в «беспрецедентных» после развала СССР масштабах. При этом журналисты подчеркнули, что Россия публично не объявляла о мобилизации резервистов.



Соединенные Штаты не утверждают, что Россия точно нападет на Украину и что Вашингтон в точности знает о серьезности намерений Москвы, пишет Bloomberg. Его источники говорят, что, вероятно, российское руководство еще не приняло окончательного решения. Власти России понимают, что любая попытка занять военным путем большую часть территории Украины встретит сопротивление и приведет к новым западным санкциям, которые могут навредить экономике, написало агентство со ссылкой на источники, близкие к российскому руководству.

Американские СМИ начали писать о сосредоточении российских войск недалеко от границ Украины еще в октябре. Украинские власти в течение двух недель отрицали эти информацию, а секретарь СНБО Алексей Данилов называл сообщения СМИ дезинформацией.



Однако 10 ноября президент Владимир Зеленский признал, что около украинских границ сосредоточены до 100 тысяч российских военных и заверил, что армия Украины «готова дать отпор».



21 ноября руководитель Главного управления разведки Миноброны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия готовится совершить атаку до конца января-начала февраля.



Ранее новый министр обороны Алексей Резников заявлял, что пока точно неизвестно, принял ли президент РФ Владимир Путин окончательное решение о наступлении.



В Кремле называют информацию об угрозе нападения на Украину искусственно созданной истерикой.