Из-за обстрелов прифронтовое село на Донетчине покинули почти все жители

Прифронтовое село Невельское в Донецкой области покинули почти все жители после увеличения случаев обстрелов, под которыми оказываются жилые дома. Об этом сообщил руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.



По его информации, по состоянию на начало ноября в Невельском постоянно проживали 45 мирных жителей, из которых трое детей и 23 пожилых человека. К 21 ноября в селе остались три семьи из пяти человек.



«Остальные мирные жители приняли решение покинуть населенный пункт из-за усилившихся боевых действий», — отметил Каплин.



Активные обстрелы Невельского происходили ночью 14-го и 17 ноября, в результате чего 25 жилых домов были повреждены, из них 3 разрушены полностью. С 14 ноября населенный пункт обесточен, в поселке повреждены линии электропередач.