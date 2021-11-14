В Невельском обстрелами повреждены и разрушены дома, из-под завалов доставали людей

Четыре частных дома в Невельском Покровского района Донецкой области были повреждены в результате ночного обстрела со стороны боевиков. Спасатели доставили из-под завалов двух человек. Об этом сообщил руководитель Донецкой ОГА Павел Кириленко.



Два дома уничтожены полностью. Все поврежденные дома, расположены на улице Молодежной.



«При обстреле в одном из разрушенных домов под завалами оказались люди — 65-летний мужчина и 63-летняя женщина. Выбраться из-под обломков им помогали спасатели ГСЧС. По счастливому стечению обстоятельств никто из гражданских не пострадал», — сообщил Кириленко.



Правоохранители и власти поселка проводят обследование и уточняют информацию о повреждениях.



Боевики стреляли из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм. В результате обстрела водитель-санитар получил ранения. Повреждены два санитарных автомобиля.