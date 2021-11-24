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«ЛНР» за день трижды не пустила патрули миссии ОБСЕ в сторону Луганска

24 ноября 2021, 12:04

«ЛНР» за день трижды не пустила патрули миссии ОБСЕ в сторону Луганска

Незаконные вооруженные формирования «ЛНР» 23 ноября не пропустили патрули Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в неподконтрольные правительству Украины районы у Золотого, Станицы Луганской и Молодежного. Об этом сообщается в отчете миссии.

Отмечается, что в период между 09:45 и 10:00 23 ноября патруль СММ в составе 5 человек на двух автомобилях, следовавший из подконтрольных правительству районов, прибыл на место ориентировочно в 350 метрах к северу от южного края участка разведения в районе Золотое, чтобы проехать в неподконтрольные правительству районы. Там два члена вооруженных формирований с нарукавными повязками с надписью «СЦКК» не пропустили патруль миссии, сославшись на «приказы от своих командиров». В 10:05 патруль покинул блокпост и проследовал в направлении Попасной.

В 10:18 23 ноября второй патруль в составе 8 человек на трех автомобилях прибыл к северному краю участка разведения в районе Станицы Луганской. После этого наблюдатели прошли к мосту у Станицы Луганской.

«В 10:59 на блокпосте южнее моста у Станицы Луганской член вооруженных формирований не пропустил наблюдателя, который намеревался в направлении неподконтрольных правительству районов, сославшись на "необходимость разрешения" от лиц, которым принадлежит фактический контроль в неподконтрольных правительству районах Луганской области», — рассказали в СММ.

В 11:00 патруль миссии покинул этот район и вернулся в Станицу Луганскую.

В период между 11:42 и 11:57 третий патруль СММ в составе 5 человек на двух автомобилях, следовавший из подконтрольных правительству районов, прибыл на блокпост на автодороге Т0504 ориентировочно в полутора километрах к юго-западу от Молодежного, чтобы проехать в неподконтрольные правительству районы. На блокпосте член вооруженных формирований не пропустил патруль миссии, сославшись на «приказы от своих командиров». В 12:04 патруль покинул блокпост и проследовал в направлении Попасной.

СММ констатировала, что такие запреты на блокпостах вооруженных формирований ограничивают свободу передвижения миссии через линию соприкосновения и «препятствуют осуществлению материально-технического обеспечения СММ, которое является крайне важным для ее эффективной работы».

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