Федерация хоккея Украины сняла с чемпионата клубы «Донбасс» и «Краматорск». Следом ушел и «Мариуполь»

Дисциплинарный комитет Федерации хоккея решил снять клубы «Донбасс» и «Краматорск» с числа участников регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги из-за трехкратного нарушения регламента.



Об этом сообщается на сайте ФХУ.



В тексте сообщения причиной указано выставление на матчи дисквалифицированных игроков. В ХК «Мариуполь» сообщили, что в «знак солидарности» также покидают УХЛ.



Дисциплинарный комитет ФХУ 16 ноября временно отлучил на период проведения расследования по срыву подготовки сборной Украины к чемпионату мира-2022 игроков «Донбасса» Филиппа Пангелова-Юлдашева, Виталия Андрейкива, Александра Пересунько, Илью Коренчука, Никиту Буценко, Виктора Захарова, а также представителя «Краматорска» Павла Тарана. Они якобы после звонка владельца ХК «Донбасс» Бориса Колесникова покинули ряды национальной команды, менее чем за сутки до первого матча Мемориала Тамаша Шаркози против итальянцев.



«Донбасс» свое решение обосновал тем, что игроки имеют право отказываться от участия в товарищеских матчах. Поэтому, не согласившись с решением ФХУ, «Краматорск» и «Донбасс» всех дисквалифицированных игроков выпускали на лед. За это дисциплинарный комитет наказывал команды техническими поражениями.



В то же время по правилам это причина для снятия команд с чемпионата. Однако, по словам ФХУ, «желая сохранить соревнования в их нынешнем виде», нарушителям предоставили еще один шанс вернуться в правовое поле.



Накануне матча «Донбасс» - «Краматорск», который прошел 23 ноября, ФХУ предупредила клубы и игроков, что в случае очередного выхода отлученных хоккеистов их снимут с соревнований. Игроки на лед вышли, за что ФХУ постановила снять эти клубы с чемпионата Украины сезона-2021/2022. Также против этих игроков и их клубов будут применены санкции, означающие международную изоляцию.



В заявлении, предоставленном «Украинской правде», представители «Донбасса» назвали это решение неправомерным. В клубе также напомнили все достижения и участия в международных чемпионатах, а также указали, какие звезды мирового хоккея играли в них.



Коме того, донецкий клуб обратится в Международную федерацию хоккея и в Международный олимпийский комитет с просьбой детального изучения деятельности ФХУ за год, а также пообещал, что «приложит все усилия для утверждения демократических правил, принятых Международной федерацией хоккея, в украинском хоккейном сообществе».

Конфликт «Донбасса» с Федерацией завязался из-за несогласия клуба с принципом формирования областных руководящих органов и верхушки ФХУ, которые в отличие от футбола и баскетбола не выбираются на местах, а назначаются сверху.



В «горячую» фазу конфликт перешел после несогласия донецкого клуба с размером наказания от ФХУ в связи с проявлением расизма в украинском хоккее. Кроме того, менеджмент «Донбасса» недоволен увольнением генменеджера УХЛ Евгения Колычева, которого уволили после осуждения ним расистских жестов игрока «Кременчуга» Андрея Денискина в адрес игрока «Донбасса».



26 сентября в матче регулярного чемпионата игрок "Кременчуга" и сборной Украины Андрей Денискин исполнил расистский жест по отношению к темнокожему игроку ХК «Донбасс» Джейлену Смереку.



