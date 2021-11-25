Украина призывает Германию отказаться от российского газа в случае новой интервенции РФ

Украина призывает новое правительство Германии отказаться от использования российского газа, если РФ пойдет на новое военное вторжение. Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник, передает «РБК-Украина».



По его словам, пока остается открытым вопрос о том, будет ли готово немецкое правительство усиливать политическое и экономическое давление на Россию, а также расширить санкции, если президент РФ Владимир Путин дальше будет наращивать агрессию против Украины.



«Мы призываем правительство ФРГ сразу же после его инаугурации четко сформулировать кодекс последствий, которые неизбежно повлечет новая военная интервенция РФ, включая введение полного эмбарго на импорт российских энергоносителей и болезненной международной изоляции Кремля. Мы также ожидаем от Германии качественно нового курса, направленного на реинтеграцию Крыма», — сказал Мельник.



Он отметил, что на сегодня уже недостаточно только политики непризнания оккупации полуострова.



«Нужен четкий план действий Берлина по деоккупации в рамках Крымской платформы», — подчеркнул дипломат.

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