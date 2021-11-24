Новая немецкая коалиция потребовала от России прекратить войну на Донбассе и вернуть Крым

Новая правящая коалиция в Германии потребовала от Российской Федерации прекратить войну на Донбассе и вернуть украинской стороне Крым. В то же время она выступает за тесное сотрудничество с Москвой.



Об этом со ссылкой на текст коалиционного соглашения сообщает Spiegel.



В тексте соглашения говорится о том, что новые власти Германии готовы к конструктивному диалогу с Россией, но уважает и интересы партнеров в Восточной Европе.



«Мы требуем немедленно положить конец попыткам дестабилизации Украины, насилию на востоке Украины и незаконной аннексии Крыма. Путь к мирному урегулированию конфликта на востоке Украины и снятие соответствующих санкций зависит от полного выполнения минских соглашений. Мы за разрешение замороженных конфликтов в регионе», — говорится в соглашении.



Кроме того, новая коалиция заявили о желании тесно сотрудничать с Россией в энергетических вопросах и решении глобальных проблем. А также раскритиковала ограничение гражданских и демократических свобод в России.

Ранее сообщалось, что Германия прекратила сертификацию «Северного потока-2» до завершения создания дочерней компании для эксплуатации немецкого участка магистрали.



Также в Германии раскритиковали указ президента России Владимира Путина о признании РФ товаров из отдельных районов Донецкой и Луганской областей.