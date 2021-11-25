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Боевики 10 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

25 ноября 2021, 17:32

Боевики 10 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

С начала суток незаконные вооруженные формирования на Донбассе 10 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Как отмечается, в четырех случаях боевики применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

В частности, в направлении Авдеевки НВФ совершили два обстрела, применяя минометы калибра 82 мм и 120 мм. У Лебединского боевики применили минометы калибра 120 мм, а около Красногоровки — минометы калибра 82 мм.

Кроме того, украинские позиции обстреляли возле Луганского, Пивденного, Новотошковского, Катериновки, Попасной. НВФ открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

«Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы», — добавили в штабе.

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