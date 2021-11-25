Меркель призвала к санкциям против РФ в случае эскалации на Донбассе

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ЕС должен быть готов задействовать дополнительные санкции против России, если ситуация на востоке Украины и вокруг нее или на белорусско-польской границе обострится. Об этом пишет «Европейская правда».



Она заявила, что ЕС должен быть единым в вопросах превращения Беларусью мигрантов в оружие против Польши и развертывания Россией войск вблизи границы с Украиной.



«Любая дальнейшая агрессия против суверенитета Украины будет иметь высокую цену», — сказала Меркель, добавив, что разрядка ситуации всегда должна быть лучшим вариантом.

Напомним, Украина выступает за комплексный пакет противодействия России для сдерживания ее от нового этапа агрессии, о чем заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.