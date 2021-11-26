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«ЛНР» снова не пропустила патрули СММ ОБСЕ

26 ноября 2021, 11:26

«ЛНР» снова не пропустила патрули СММ ОБСЕ

Незаконные вооруженные формирования «ЛНР» не пропустили патрули Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ через линию соприкосновения вблизи Золотого, Станицы Луганской и Молодежного. Об этом говорится в оперативном отчете миссии.

Так, в 9:38 25 ноября патруль миссии в составе 7 человек на двух автомобилях, следовавший из неподконтрольных правительству районов, прибыл на блокпост вооруженных формирований возле участка разведения сил и средств в районе Золотого, чтобы проехать в подконтрольные правительству районы. Член вооруженных формирований с повязкой с надписью «СЦКК» не пропустил патруль СММ, сославшись на «приказы от своих командиров». В 09:43 патруль покинул этот район и проследовал в направлении Золотого-5.

В 10:10 второй патруль миссии в составе 3 человек подошел к блокпосту вооруженных формирований южнее моста у Станицы Луганской, чтобы пройти в направлении подконтрольных правительству районов. Член вооруженных формирований не пропустил патруль СММ, сославшись на «приказы от своих командиров».

В 11:15 третий патруль СММ в составе 7 человек на двух автомобилях прибыл на блокпост на автодороге Т0504 ориентировочно в 1,5 км к юго-западу от Молодежного, чтобы проехать в направлении подконтрольных правительству районов. Два члена вооруженных формирований не пропустили патруль Миссии, сославшись на «приказы от своих командиров». В 11:20 патруль покинул блокпост.

23 ноября «ЛНР» трижды не пустила патрули СММ ОБСЕ через линию соприкосновения в сторону Луганска.

СММ ОБСЕ регулярно сталкивается с запретом доступа в определенные районы на Донбассе. Как следует из отчетов миссии, чаще всего работе СММ мешают незаконные вооруженные формирования на неподконтрольной Украине части региона.

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